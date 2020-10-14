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Руководитель проектной дирекции Минстроя РФ положительно оценил благоустройство города Сасова

Елена Лобанова

В среду, 14 октября, состоялось итоговое совещание по результатам рабочей поездки в Рязанскую область руководителя проектной дирекции Минстроя РФ Павла Данилова и члена ОНФ Светланы Калининой. На встрече гости положительно оценили благоустройство в Сасове, сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Данилов и Калинина рассказали о результатах выездного мониторинга реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Рязанской области. 

На совещании руководитель проектной дирекции Минстроя РФ высказал несколько предположений об усовершенствовании дальнейшей работы и положительно оценил благоустройство города Сасова. 

— Эффективное взаимодействие между различными региональными и муниципальными ведомствами — очень значимо для реализации любого проекта. Я считаю, что в состав комиссий, принимающих участие в проектировании и приемке объектов, должны входить представители всех структур, отвечающих за их последующую безопасную эксплуатацию, — отметила Светлана Калинина.

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