Руководитель проектной дирекции Минстроя РФ положительно оценил благоустройство города Сасова

В среду, 14 октября, состоялось итоговое совещание по результатам рабочей поездки в Рязанскую область руководителя проектной дирекции Минстроя РФ Павла Данилова и члена ОНФ Светланы Калининой. На встрече гости положительно оценили благоустройство в Сасове, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Данилов и Калинина рассказали о результатах выездного мониторинга реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Рязанской области.

На совещании руководитель проектной дирекции Минстроя РФ высказал несколько предположений об усовершенствовании дальнейшей работы и положительно оценил благоустройство города Сасова.

— Эффективное взаимодействие между различными региональными и муниципальными ведомствами — очень значимо для реализации любого проекта. Я считаю, что в состав комиссий, принимающих участие в проектировании и приемке объектов, должны входить представители всех структур, отвечающих за их последующую безопасную эксплуатацию, — отметила Светлана Калинина.