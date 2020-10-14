Руководитель проектной дирекции Минстроя РФ положительно оценил благоустройство города Сасова

В среду, 14 октября, состоялось итоговое совещание по результатам рабочей поездки в Рязанскую область руководителя проектной дирекции Минстроя РФ Павла Данилова и члена ОНФ Светланы Калининой. На встрече гости положительно оценили благоустройство в Сасове, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Данилов и Калинина рассказали о результатах выездного мониторинга реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Рязанской области.
На совещании руководитель проектной дирекции Минстроя РФ высказал несколько предположений об усовершенствовании дальнейшей работы и положительно оценил благоустройство города Сасова.