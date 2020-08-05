Ремонт теплосети на Первомайском проспекте планируют завершить к концу августа

В среду, 5 августа, Заместитель главы администрации Владимир Бурмистров совместно с заместителем председателя Правительства региона Евгением Беленецким провел выездное совещание на объектах ремонта магистральных тепловых сетей. Они проконтролировали ход ремонта на Первомайском проспекте и в районе улицы Новоселов.
На Первомайском проспекте ремонт начался 25 июля. В настоящее время завершены подготовительные работы, производится выемка грунта, демонтаж плит канала и перекрытие камер.
На улице Новосёлов также выполнены подготовительные работы, продолжается выемка грунта, демонтаж плит канала и перекрытие камер, а также монтаж трубопроводов, подушек, опор, контроль стыков и другие работы.
Как сообщает сайт администрации города, работы ведутся в две смены и должны завершиться к концу августа.
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