Региональный оперштаб сообщает о новых ограничениях, которые ввёл губернатор Рязанской области Николай Любимов.

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С 5 апреля 2020 года в Рязанской области введены новые ограничительные мероприятия.

Особое внимание на ограничения стоит обратить гражданам, которые въезжают в Рязанскую область из других регионов. Они обязаны сообщать о своём прибытии по телефонам «горячих линий» городов и муниципалитетов по месту пребывания. Кроме того, они будут обязаны соблюдать самоизоляцию сроком в 14 дней. Данные ограничения не распространяются на людей, прибывших в Рязанскую область в служебную командировку.

Если рязанцы решать выехать за пределы области в однодневную поездку, они обязаны соблюсти тот же алгоритм действий.

Работодатели, чьи сотрудники по объективным причинам работают, обязаны обеспечить их доставку к месту работы и до дома на личном или производственном транспорте. Также работодатели обязаны обеспечить безопасную дистанцию между сотрудниками во время работы.

Кроме того нельзя допускать нельзя допускать в рабочие помещения посторонних лиц.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться в «Рязанских ведомостях».