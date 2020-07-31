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Новости РязаниОбщество

Работники Станции скорой помощи в Рязани отработали действия во время ЧС

7info

Коллектив Рязанской станции скорой помощи вместе с сотрудниками ГУ МЧС России по Рязанской области отработал действия во время чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава. 

По легенде в окно второго этажа станции террористами была заброшена ёмкость с горючей смесью, в результате чего началось возгорание.

В ходе пожарно-тактических учений была проведена отработка оповещения и связи с подразделениями ГУ МЧС России по Рязанской области, действия по ликвидации условного пожара, эвакуации персонала. 

Со стороны руководящего состава проведённым учениям дана оценка «отлично».

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