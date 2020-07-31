Работники Станции скорой помощи в Рязани отработали действия во время ЧС

Коллектив Рязанской станции скорой помощи вместе с сотрудниками ГУ МЧС России по Рязанской области отработал действия во время чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

По легенде в окно второго этажа станции террористами была заброшена ёмкость с горючей смесью, в результате чего началось возгорание.

В ходе пожарно-тактических учений была проведена отработка оповещения и связи с подразделениями ГУ МЧС России по Рязанской области, действия по ликвидации условного пожара, эвакуации персонала.

Со стороны руководящего состава проведённым учениям дана оценка «отлично».