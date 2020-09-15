Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП на Московском шоссе

В Рязани на Московском шоссе 41-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Гранта», не справился с управлением и столкнулся с автомобилями «Ленд Ровер», «Лада Приора» и «Форд Фокус». Об этом сообщает телеканал ТКР.

Авария произошла вечером 14 сентября.

В результате происшествия водитель автомобиля «Лада Гранта» получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожно-патрульной службы установили, что водитель «Гранты» находился в состоянии алкогольного опьянения. Степень опьянения составила 1,208 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 7 раз превышает допустимый уровень.