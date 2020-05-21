Просроченная задолженность по зарплате в Рязанской области составила 28,6 млн рублей

Рязаньстат сообщил о задолженности по зарплате работникам в организациях Рязанской области, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.
По состоянию на 1 мая 2020 года общая сумма задолженности в них составила 28,6 млн рублей, из которых 17,1 млн рублей – это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2019 году и ранее. За апрель просроченная задолженность по заработной плате увеличилась на 2,2%, или на 0,6 млн рублей.
Своевременно не получили заработную плату 252 человек, что в расчете на одного работника составило 113,4 тыс. рублей.
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