Прощание с главой Шиловского района Василием Фоминым состоится 1 августа.

Главу Шиловского района Василия Фомина, скончавшегося на 74-м году жизни, похоронят в субботу, 1 августа, на кладбище в селе Мосолово.

Проститься с ним можно будут в селе Борок, в 09.30 у обелиска на улице Школьной.

Затем в Шиловском районном доме культуры (Шилово, улица Советская, 3) пройдёт гражданская панихида. Начало в 10 часов. Отпевание покойного пройдёт в 12 часов в Успенском храме в Шилове.

После этого в 13.30 проститься можно будет в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мосолово.