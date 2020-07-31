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Новости РязаниВласть

Прощание с главой Шиловского района Василием Фоминым состоится 1 августа.

7info

Главу Шиловского района Василия Фомина, скончавшегося на 74-м году жизни, похоронят в субботу, 1 августа, на кладбище в селе Мосолово. 

Проститься с ним можно будут в селе Борок, в 09.30 у обелиска на улице Школьной. 

Затем в Шиловском районном доме культуры (Шилово, улица Советская, 3) пройдёт гражданская панихида. Начало в 10 часов. Отпевание покойного пройдёт в 12 часов в Успенском храме в Шилове. 

После этого в 13.30 проститься можно будет в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мосолово. 

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