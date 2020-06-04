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Открыта регистрация на бесплатный вебинар «Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП»

Стартовала регистрация на бесплатный вебинар «Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП». В этом году традиционный разговор пройдет в онлайн-формате, но информативность останется та же.

Спикер: Рогинкин Марк Ефимович – предприниматель, руководитель компании «Бизнесмарка», бизнес-тренер Программы «Ты – предприниматель» и Школы молодежного предпринимательства, победитель Регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» 2017 в номинации «Личный вклад года».

Вебинар состоится 15 июня в 11:00.

Зарегистрироваться можно по ссылке

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