Открыта регистрация на бесплатный вебинар «Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП»

Стартовала регистрация на бесплатный вебинар «Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП». В этом году традиционный разговор пройдет в онлайн-формате, но информативность останется та же.
Спикер: Рогинкин Марк Ефимович – предприниматель, руководитель компании «Бизнесмарка», бизнес-тренер Программы «Ты – предприниматель» и Школы молодежного предпринимательства, победитель Регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» 2017 в номинации «Личный вклад года».
Вебинар состоится 15 июня в 11:00.
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