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От коронавируса выздоровели 69 рязанцев

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Изображение Myriam Zilles с сайта Pixabay

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По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на 16.00 в регионе зарегистрировано 923 случая заболевания коронавирусной инфекцией у граждан РФ.

На подтверждении регионального Роспотребнадзора находятся 98 положительных тестов по результатам первичных исследований. 69 человек выздоровели, 52 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под наблюдением врачей.

В целом на 16.00 1 мая поступила информация о 5230 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 2149 граждан. 3081 человек его уже прошли, они обследованы и здоровы.

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