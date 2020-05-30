Обновлены данные о заражении COVID-19 по районам Рязани

Администрация Рязани обновила информацию о числе заражённых коронавирусом по районам города. Данные размещены на сайте мэрии.
– На 13 часов 30 мая в регионе зарегистрированы 3508 человек с подтверждённым и условно подтверждённым COVID-19. 1829 из них проживают в Рязани, – говорится в сообщении пресс-службы администрации города.
Больше всего заболевших проживают в Московском районе. Там заражены 640 человек. В Октябрьском районе зарегистрировано 465 заболевших, в Железнодорожном – 425. Меньше всего заболевших в Советском районе города – 299 человек.
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