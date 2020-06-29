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Обновлены данные о распределении COVID-19 по районам Рязанской области

7info
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Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 понедельника, 29 июня, в регионе зарегистрировано 5197 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2791, Касимов – 136, Сасово – 76, Скопин – 118, Рыбное – 149, Михайлов – 63, Ряжск – 139,  Спасск – 29, Шацк – 30, Клепики – 22, Кораблино – 17, Новомичуринск – 128.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 29;

Ермишинский район – 12;

Захаровский район – 33;

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 66;

Клепиковский район – 102;

Кораблинский район – 19;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 87;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 40;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 84;

Ряжский район – 18;

Рязанский район – 246;

Сапожковский район – 11;

Сараевский район – 47;

Сасовский район – 30;

Скопинский район – 101;

Спасский район – 74;

Старожиловский район – 21;

Ухоловский район – 7;

Чучковский район – 21;

Шацкий район – 34;

Шиловский район – 105.

Полные данные можно найти здесь

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