Обновлены данные о распределении COVID-19 по районам Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 понедельника, 29 июня, в регионе зарегистрировано 5197 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2791, Касимов – 136, Сасово – 76, Скопин – 118, Рыбное – 149, Михайлов – 63, Ряжск – 139, Спасск – 29, Шацк – 30, Клепики – 22, Кораблино – 17, Новомичуринск – 128.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 29;
Ермишинский район – 12;
Захаровский район – 33;
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 66;
Клепиковский район – 102;
Кораблинский район – 19;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 87;
Пителинский район – 6;
Пронский район – 40;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 84;
Ряжский район – 18;
Рязанский район – 246;
Сапожковский район – 11;
Сараевский район – 47;
Сасовский район – 30;
Скопинский район – 101;
Спасский район – 74;
Старожиловский район – 21;
Ухоловский район – 7;
Чучковский район – 21;
Шацкий район – 34;
Шиловский район – 105.
Полные данные можно найти здесь.
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