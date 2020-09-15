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Новости РязаниОбщество

Обновлена информация о географии распространения коронавируса в Рязанской области

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 15 сентября в регионе зарегистрировано 7 тыс 647 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 3961, Касимов – 193, Сасово – 176, Скопин – 180, Рыбное – 198, Михайлов – 82, Ряжск – 224, Спасск – 37, Шацк – 39, Клепики – 30, Кораблино – 48, Новомичуринск – 156.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 52;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 40;

Кадомский район – 6;

Касимовский район – 127;

Клепиковский район – 127;

Кораблинский район – 33;

Милославский район – 38;

Михайловский район – 121;

Пителинский район – 7;

Пронский район – 50;

Путятинский район – 13;

Рыбновский район – 138;

Ряжский район – 39;

Рязанский район – 358;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 63;

Сасовский район – 49;

Скопинский район – 131;

Спасский район – 113;

Старожиловский район – 44;

Ухоловский район – 12;

Чучковский район – 31;

Шацкий район – 48;

Шиловский район – 140.

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