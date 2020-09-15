Николай Любимов высказался о восстановлении занятости и доходов рязанцев

Губернатор Рязанской области сказал, что главная цель на ближайшее время — восстановление занятости и доходов рязанцев. Об этом Николай Любимов заявил 15 сентября на заседании регионального Правительства, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, Любимов выделил несколько векторов, по которым будет вестись работа. Так, глава региона сказал о необходимости роста экономики, решения вопросов поддержки семей с детьми и жилищных проблем, повышении доступности качества социальных услуг и комфортности городской среды.

— Я вижу, как позитивно реагируют жители на все те инициативы и проекты, которые реализуются в последнее время. То, о чем говорят рязанцы, что их заботит, что мешает им достойно жить, – вот предмет конкретной работы. Должен быть максимальный настрой на живую работу с людьми. Только так мы должны с вами работать, только так мы достигнем необходимого результата, – отметил Губернатор.