Николай Любимов высказался о восстановлении занятости и доходов рязанцев

Губернатор Рязанской области сказал, что главная цель на ближайшее время — восстановление занятости и доходов рязанцев. Об этом Николай Любимов заявил 15 сентября на заседании регионального Правительства, сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, Любимов выделил несколько векторов, по которым будет вестись работа. Так, глава региона сказал о необходимости роста экономики, решения вопросов поддержки семей с детьми и жилищных проблем, повышении доступности качества социальных услуг и комфортности городской среды.