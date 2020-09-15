Николай Любимов высказался о потреблении наркотиков молодежью

Во вторник, 15 сентября, Николай Любимов провел заседание антинаркотической комиссии Рязанской области, сообщает пресс-служба правительства.

На совещании обсуждались вопросы потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров молодежью. Глава региона заметил, что работа по профилактике наркомании должна строиться максимально эффективно и быть приоритетным направлением.

— Очень важно постоянно стремиться к повышению эффективности работы, внедрять современные методики, уметь строить диалог с молодежью на их языке. Правильные подходы являются определяющим фактором для достижения хорошего результата. Большое значение имеет построение профилактической работы на основе комплексного подхода. Наряду с УМВД активное участие в ней должны принимать и образовательные организации, и детские оздоровительные лагеря, и учреждения культуры, — сказал Любимов.

Из-за пандемии многие антинаркотические мероприятия перешли в онлайн-формат, но современные технологии, по мнению губернатора, позволяют добиться прежней эффективности.

Помимо этого, Николай Любимов отметил работу правоохранительных органов: за первое полугодие было изъято 35 000 граммов наркотиков, пресечена деятельность группы злоумышленников, распространяющих запрещенные вещества.