Николай Любимов высказался о потреблении наркотиков молодежью

Во вторник, 15 сентября, Николай Любимов провел заседание антинаркотической комиссии Рязанской области, сообщает пресс-служба правительства.
На совещании обсуждались вопросы потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров молодежью. Глава региона заметил, что работа по профилактике наркомании должна строиться максимально эффективно и быть приоритетным направлением.
Из-за пандемии многие антинаркотические мероприятия перешли в онлайн-формат, но современные технологии, по мнению губернатора, позволяют добиться прежней эффективности.
Помимо этого, Николай Любимов отметил работу правоохранительных органов: за первое полугодие было изъято 35 000 граммов наркотиков, пресечена деятельность группы злоумышленников, распространяющих запрещенные вещества.