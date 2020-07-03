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Николай Любимов: При поддержке и непосредственном участии Общественной палаты региона мы выстраиваем систему обратной связи с жителями области

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3 июля губернатор Николай Любимов поздравил членов нового состава Общественной палаты Рязанской области с избранием и началом работы. Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи после их первого пленарного заседания, где обсуждались основные задачи дальнейшей деятельности.

Николай Любимов отметил, что состав Палаты значительно обновился.

– Пришли люди со свежими взглядами, настроенные на результат. Соединение их нового видения решения проблем и опыта тех, кто избран в Палату повторно, несомненно, повысит уровень и эффективность работы, и, безусловно, послужит на пользу региону, – сказал Губернатор.

Он подчеркнул, что этот орган является крайне важным связующим звеном между властью и обществом и авторитетной площадкой, где обсуждаются значимые для граждан проблемы.

– При вашей поддержке и непосредственном участии мы выстраиваем систему обратной связи с жителями области. И будем обязательно развивать и поддерживать это направление, – отметил Николай Любимов. – Вы знаете, моя принципиальная позиция – сверять самые важные для граждан решения с мнением общества. Я всегда стараюсь поддерживать конструктивные идеи и проекты, которые предлагают неравнодушные люди.

Губернатор выразил уверенность, что взаимодействие правительства региона, органов власти и Общественной палаты будет максимально эффективным и в дальнейшем, что позволит совместно сделать немало хороших дел на благо региона и его жителей.

«Рассчитываю на ваше понимание и поддержку, на то, что Палата продолжит активно заниматься вопросами защиты социальных и трудовых прав граждан, многие из которых сейчас находятся в сложном положении из-за пандемии. Будет способствовать укреплению гражданского согласия и мира в обществе, совместно с органами власти совершенствовать систему общественного контроля. Его обязательно нужно внедрять там, где он востребован и необходим. Это в очередной раз доказало голосование по поправкам в Конституцию РФ», – сказал глава региона.

Николай Любимов поблагодарил также за активную и результативную работу предыдущий состав Общественной Палаты региона.

«Эта команда выполнила поставленные задачи. Было высказано немало ценных предложений, которые затем легли в основу правительственных решений. Уверен, обновленная Палата укрепит наши партнерские и доверительные отношения», – подытожил губернатор.

Наталья Гришина, которая была переизбрана на должность Председателя Палаты, отметила, что Общественная палата Рязанской области всегда чувствовала поддержку и участие руководства региона: «Мы благодарим вас за неравнодушное и активное взаимодействие с Палатой и высоко это ценим, отношения действительно доверительные. Инициативы лидеров общественного мнения и граждан всегда получают должное внимание, что позволяет нам вести эффективную деятельность на общественном поле. Мы четко нацелены на дальнейшую командную работу по повышению качества жизни в Рязанской области».

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