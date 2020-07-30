Николай Любимов: Мы будем продолжать сотрудничать с рязанскими предприятиями и оказывать им всестороннюю поддержку

В четверг, 30 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил предприятие «Тепловодохран», являющееся ведущим производителем приборов и программного обеспечения для автоматизированного учета энергоресурсов.
Глава региона встретился с руководством компании и осмотрел производственные площадки, сообщает сайт регионального правительства. Одним из основных направлений деятельности предприятия является выпуск, продажа и установка счетчиков горячей и холодной воды, а также приборов для автоматизации учета электроэнергии. В 2019 году ООО НПП «Тепловодохран» вошло в число участников кластера Рязанской области «Электронные приборы и оптоэлектроника». С 1 апреля текущего года, несмотря на установленный противоэпидемический режим, было запущено производство нового вида продукции – счетчиков учета электроэнергии. Директор предприятия рассказал губернатору о том, что компания имеет свое конструкторское бюро и в перспективе расширение производства.
Николай Любимов отметил, что продукция рязанского предприятия востребована далеко за пределами области. По ряду выпускаемых товаров компания занимает около половины доли рынка в России, а также осуществляет поставки в зарубежные страны.
Губернатор добавил, что «Тепловодохран» активно сотрудничает с региональным министерством промышленности и экономического развития и АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций».
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