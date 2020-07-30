Николай Любимов: Мы будем продолжать сотрудничать с рязанскими предприятиями и оказывать им всестороннюю поддержку

В четверг, 30 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил предприятие «Тепловодохран», являющееся ведущим производителем приборов и программного обеспечения для автоматизированного учета энергоресурсов.

Глава региона встретился с руководством компании и осмотрел производственные площадки, сообщает сайт регионального правительства. Одним из основных направлений деятельности предприятия является выпуск, продажа и установка счетчиков горячей и холодной воды, а также приборов для автоматизации учета электроэнергии. В 2019 году ООО НПП «Тепловодохран» вошло в число участников кластера Рязанской области «Электронные приборы и оптоэлектроника». С 1 апреля текущего года, несмотря на установленный противоэпидемический режим, было запущено производство нового вида продукции – счетчиков учета электроэнергии. Директор предприятия рассказал губернатору о том, что компания имеет свое конструкторское бюро и в перспективе расширение производства.

Николай Любимов отметил, что продукция рязанского предприятия востребована далеко за пределами области. По ряду выпускаемых товаров компания занимает около половины доли рынка в России, а также осуществляет поставки в зарубежные страны.

«Отрадно, что руководство настроено на развитие. Для нас это очень важно. Уже сейчас годовой оборот предприятия составляет более 1 млрд. руб., около 250 млн. – это налоги в бюджеты различных уровней, создано более 200 рабочих мест с достойной заработной платой. Уверен, что эти показатели будут только расти», – подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор добавил, что «Тепловодохран» активно сотрудничает с региональным министерством промышленности и экономического развития и АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций».

«Компания не так давно вступила в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», но уже внедряет механизмы, позволяющие сократить издержки и тем самым повысить конкурентоспособность. В качестве участника нацпроекта предприятие планирует подать заявку на предоставление инвестиционного налогового вычета, который будет направлен на покупку нового оборудования и расширение производственных мощностей. Мы, в свою очередь, будем продолжать сотрудничать как с этим, так и с другими рязанскими предприятиями и оказывать им всестороннюю поддержку», – заключил глава региона.