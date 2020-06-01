Нетрезвый водитель устроил ДТП с переворотом в Солотче

В Солотче нетрезвый водитель устроил серьёзное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
По данным Госавтоинспекции, авария случилась в воскресенье, 31 мая, в 18.30. У дома №23 на улице Владимирской водитель, поворачивая налево, не пропустил ехавший во встречном направлении автомобиль «Лада Калина», под управлением 38-летней жительницы Рязани. Произошло столкновение, после которого «Лада» перевернулась.
Женщина, управлявшая «Калиной», получила травмы. Ей потребовалась помощь медиков. Виновник ДТП скрылся.
Водителя-нарушителя обнаружили сотрудники Госавтоинспекции. Выяснилось, что 63-летний рязанец устроил аварию, находясь за рулём «Шевроле Кобальт» в состоянии алкогольного опьянения.
Прибор показал 0,884 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 10 раз превышает допустимый уровень. Теперь мужчине грозит солидный штраф и лишение водительских прав.
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