Суббота, 15 августа, 2020
20 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Названа средняя зарплата руководителя юридического отдела в Рязани

7info

Средняя зарплата руководителя юридического отдела в Рязани составляет 95 тыс рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob.

Эксперты портала проанализировали зарплаты руководителей в 70 крупнейших городах страны, в том числе и в Рязани. Традиционно, больше всего зарабатывают в Москве – там средняя зарплата руководителя юридического отдела составляет 150 тыс рублей. В Санкт-Петербурге – 131 тыс рублей. 

В других крупных городах России ситуация следующая: Новосибирск – 98, Екатеринбург – 108, Ростов-на-Дону – 101, Челябинск – 95, Омск – 87 тыс рублей в месяц.

Реклама

В соседних с Рязанью городах ЦФО зарплаты руководителей юридического отдела следующие –  Владимир – 90, Тула – 96, Липецк  и  Тамбов – 83 тыс рублей в месяц.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Рязанской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Названа средняя зарплата руководителя юридического отдела в Рязани

Новости Рязани
Средняя зарплата руководителя юридического отдела в Рязани составляет 95 тыс рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob.
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Новости Рязани
В субботу, 15 августа, в Рязанской области выявлен 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

Молодых рязанцев пригласили поучаствовать во Всероссийском проекте «Дело в природе»

Новости Рязани
Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области сообщает о том, что молодые жители региона могут присоединиться к Всероссийскому экологическому проекту...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани завершается строительство новой школы на 1100 мест

Администрация
Новое учебное заведение должно будет принять учеников уже 1 сентября. Сейчас в здании завершаются отделочные работы.
Узнать больше

В Рязани могут прекратить подачу горячей воды из-за долгов населения

Новости Рязани
В Рязани во время пандемии коронавируса снизились платежи населения за коммунальные услуги, в том числе за отопление и горячую воду.
Узнать больше

В семье рязанцев, воспитывающей трёх девочек, родился долгожданный сын

Видео
Мальчик, которого назвали Роберт, появился на свет 11 августа в роддоме №2 в Рязани. Его вес при рождении – 3 килограмма 590 граммов, рост – 53 сантиметра.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Per aspera ad astra – через тернии к звёздам

Акценты
Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского.
Узнать больше

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Касимовский район: движение вверх и земное притяжение

#КартаКосмосРязань
На въезде в один из самых крупных и живописных районов Рязанской области – Касимовский – нас встречает большая металлическая стела с гербом муниципалитета. Она хорошо выделается на фоне соснового леса Мещеры, и ее невозможно не заметить.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+