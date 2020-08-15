Названа средняя зарплата руководителя юридического отдела в Рязани

Средняя зарплата руководителя юридического отдела в Рязани составляет 95 тыс рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob.

Эксперты портала проанализировали зарплаты руководителей в 70 крупнейших городах страны, в том числе и в Рязани. Традиционно, больше всего зарабатывают в Москве – там средняя зарплата руководителя юридического отдела составляет 150 тыс рублей. В Санкт-Петербурге – 131 тыс рублей.

В других крупных городах России ситуация следующая: Новосибирск – 98, Екатеринбург – 108, Ростов-на-Дону – 101, Челябинск – 95, Омск – 87 тыс рублей в месяц.

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В соседних с Рязанью городах ЦФО зарплаты руководителей юридического отдела следующие – Владимир – 90, Тула – 96, Липецк и Тамбов – 83 тыс рублей в месяц.