На улице Прижелезнодорожной в Рязани заделают ямы

В ближайшее время на улице Прижелезнодорожной в Рязани заделают аварийные ямы на проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ранее в социальной сети ВКонтакте появились фотографии, на которых можно заметить рисунки фалосов, которыми неизвестные выделили ямы на дороге.

В мэрии Рязани также напомнили, что на улице Прижелезнодорожной запланирован капитальный ремонт асфальта. Она включена в план работ на 2020 год.