На улице Почтовой раскопали старинную кирпичную стену

На улице Почтовой в Рязани раскопали старинную кирпичную стену. Об этом сообщается в группе «Рязанской археологической экспедиции».
По словам археологов, краснокирпичную кладку обнаружили, когда рабочие прокладывали трубы. Верх находящейся в земле стены сложен из кирпичей в виде лучковой перемычки. Сооружение прекрасно сохранилось, несмотря на то, что территорию регулярно асфальтировали, рядом ездили машины.
Пока археологи не понимают, для чего предназначалась эта стена с кирпичным сводом.
На вопрос, что будет дальше с этой стеной, руководитель экспедиции Василий Конов ответил, что после прокладки труб её снова закопают. При этом место, где находится объект, археологи отметят в своих документах.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram