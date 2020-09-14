На трёх улицах Рязани отключат электричество

Во вторник, 15 сентября, из-за проведения работ на воздушной линии в Рязани планируют отключить электричество. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На сайте мэрии сообщается, что электричество отключат на трёх улицах.

С 09.30 до 16.00 света не будет в доме №13 корпус 2 на Голенчинском шоссе; в домах № 1 корпус 1, 2, 3, 4, №3, 3 корпус 1, 2, 3, 4, №5, 5 корпус 1, 2, 3, 4, №7, 7 корпус 1, 2, №№ 8, 9, 9 корпус 1, 2, №№10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 на улице Светлой.

Кроме того, электричество отключат на Старообрядческом проезде, в доме №6, а также садоводческом товариществе «Сад-4», участки №№127, 130, 136, 141, 143, 144, 147, 149.

Работы производит МУП «РГРЭС».