На 13 улицах Рязани обновили дорожную разметку

В Рязани нанесли дорожную разметку на 13 участках дорог. Разметка появилась на пешеходных переходах на улицах Павлова, Кудрявцева, Баженова, Славянском проспекте, проезде Завражнова, Голенчинском шоссе, улицах Ленинского Комсомола, Островского, Фирсова, Советской Армии, Весенняя, Полетаева, Братиславская.
До конца года будет нанесено 130 км продольных линий дорожной разметки и 13 725 кв. м стоп-линий и пешеходных переходов. Как сообщает сайт администрации города, график работ будет зависеть от погодных условий.
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