Любимов высказался о необходимости повышения финансовой грамотности населения

В среду, 16 сентября, губернатор Рязанской области встретился с управляющим регионального отделения Центрального банка РФ Сергеем Кузнецовым, сообщает пресс-служба областного правительства.
На встрече Николай Любимов сказал, что необходимо и дальше продолжать повышать финансовую грамотность населения.
Сергей Кузнецов, в свою очередь, отчитался о ходе акции в 2019 году. Так, рязанское отделение центробанка РФ первым в стране исследовало уровень вовлеченности жителей области в нелегальную деятельность на финансовом рынке.
Губернатор Рязанской области пообещал оказать поддержку в реализации таких проектов. Николай Любимов поблагодарил Кузнецова за безвозмездную передачу региону компьютерной и оргтехники, что очень помогло учреждениям социальной сферы.
Кроме того, Николай Любимов вручил Сергею Кузнецову грамоту Губернатора за вклад в поддержание стабильности и развитие финансового рынка в Рязанской области.