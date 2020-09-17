Любимов высказался о необходимости повышения финансовой грамотности населения

В среду, 16 сентября, губернатор Рязанской области встретился с управляющим регионального отделения Центрального банка РФ Сергеем Кузнецовым, сообщает пресс-служба областного правительства.

На встрече Николай Любимов сказал, что необходимо и дальше продолжать повышать финансовую грамотность населения.

— Люди должны обладать достаточными знаниями для того, чтобы не стать жертвами финансовых мошенников, уметь ориентироваться в особенностях современного финансового рынка, в вопросах выбора добросовестных кредитных организаций, — отметил глава региона.

Сергей Кузнецов, в свою очередь, отчитался о ходе акции в 2019 году. Так, рязанское отделение центробанка РФ первым в стране исследовало уровень вовлеченности жителей области в нелегальную деятельность на финансовом рынке.

— Для оценки динамики аналогичный опрос будет проведен текущей осенью. Я планирую также встретиться с главами муниципальных образований и руководителями органов внутренних дел. Межведомственное взаимодействие позволит повысить уровень выявления нелегальных участников финансового рынка. Кроме того, в муниципалитетах запланировано проведение лекций и консультаций по финансовой грамотности и осмотрительности, — заявил управляющий.

Губернатор Рязанской области пообещал оказать поддержку в реализации таких проектов. Николай Любимов поблагодарил Кузнецова за безвозмездную передачу региону компьютерной и оргтехники, что очень помогло учреждениям социальной сферы.

— Данные технические средства будут направлены в общеобразовательные, спортивные, художественные, музыкальные школы, детские сады, дома детского творчества, библиотеки, музеи. Часть техники планируем передать социально ориентированным некоммерческим организациям, — подчеркнул глава региона.

Кроме того, Николай Любимов вручил Сергею Кузнецову грамоту Губернатора за вклад в поддержание стабильности и развитие финансового рынка в Рязанской области.