Четверг, 17 сентября, 2020
20.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниВластьОрганы властиПравительство

Любимов высказался о необходимости повышения финансовой грамотности населения

Иван Федоров

В среду, 16 сентября, губернатор Рязанской области встретился с управляющим регионального отделения Центрального банка РФ Сергеем Кузнецовым, сообщает пресс-служба областного правительства. 

На встрече Николай Любимов сказал, что необходимо и дальше продолжать повышать финансовую грамотность населения. 

— Люди должны обладать достаточными знаниями для того, чтобы не стать жертвами финансовых мошенников, уметь ориентироваться в особенностях современного финансового рынка, в вопросах выбора добросовестных кредитных организаций, — отметил глава региона. 

Сергей Кузнецов, в свою очередь, отчитался о ходе акции в 2019 году. Так, рязанское отделение центробанка РФ первым в стране исследовало уровень вовлеченности жителей области в нелегальную деятельность на финансовом рынке. 

— Для оценки динамики аналогичный опрос будет проведен текущей осенью. Я планирую также встретиться с главами муниципальных образований и руководителями органов внутренних дел. Межведомственное взаимодействие позволит повысить уровень выявления нелегальных участников финансового рынка. Кроме того, в муниципалитетах запланировано проведение лекций и консультаций по финансовой грамотности и осмотрительности, — заявил управляющий. 

Губернатор Рязанской области пообещал оказать поддержку в реализации таких проектов. Николай Любимов поблагодарил Кузнецова за безвозмездную передачу региону компьютерной и оргтехники, что очень помогло учреждениям социальной сферы. 

— Данные технические средства будут направлены в общеобразовательные, спортивные, художественные, музыкальные школы, детские сады, дома детского творчества, библиотеки, музеи. Часть техники планируем передать социально ориентированным некоммерческим организациям, — подчеркнул глава региона. 

Кроме того, Николай Любимов вручил Сергею Кузнецову грамоту Губернатора за вклад в поддержание стабильности и развитие финансового рынка в Рязанской области.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Любимов высказался о необходимости повышения финансовой грамотности населения

Власть
В среду, 16 сентября, губернатор Рязанской области встретился с управляющим регионального отделения Центрального банка РФ Сергеем Кузнецовым, сообщает пресс-служба областного правительства. 
Узнать больше

В Рязани сожгли 60 килограммов наркотиков

Новости Рязани
В Рязани сотрудники полиции сожгли в печи промышленного предприятия более 60 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД...
Узнать больше

В Рязани вместо многоэтажек хотят построить парковую зону

Гордума
В среду, 17 сентября, на заседании рязанской городской думы обсудили изменения в генеральный план города. Депутаты решили в одном из районов Рязани...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанском театре драмы поставили пьесу «Входит свободный человек»

Новости Рязани
В среду, 16 сентября, в рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Входит свободный человек» по пьесе Тома Стоппарда. В отличие от предыдущей...
Узнать больше

Жительница Рязани стала «Российской красавицей 2020»

Новости Рязани
Рязанскую область на конкурсе представляли победительница регионального отбора «Российская красавица 2020, Рязань» Юлия Колесникова и Зоя Ковалевич, выступавшая в категории «Миссис».
Узнать больше

Подведены итоги выборов в Рязанскую областную Думу

Власть
Пятипроцентный барьер, позволяющий пройти в областную думу, преодолели не все партии.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День города в Ярославле: Пир на Волге и «чудеса» от Дом.ру

Акценты
В субботу, 12 сентября, культурная жизнь России сосредоточилась в столице «Золотого кольца» –  Ярославле.  В этот день прекрасный город Земли отмечал «зеркальный»...
Узнать больше

Какие работы проводят в огороде в сентябре

Акценты
Вот и лето прошло. Но о завершении дачного сезона говорить ещё рано. Опытные садоводы и огородники знают, что в сентябре работы на...
Узнать больше

Игорь Морозов: Стабильность и развитие Рязанской области — приоритет для «Единой России»!

Акценты
Народная программа Партии - шанс для каждого жителя региона изменить свою жизнь к лучшему
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+