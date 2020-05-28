Любимов: Рассчитываем, что деньги на строительство школы в Сасове поступят в ближайшее время

Власти Рязанской области рассчитывают на то, что в ближайшее время поступят федеральные деньги на начало строительства Сасовской школы №1. Об этом, во время онлайн-совещания с главами районов заявил губернатор Николай Любимов.
По словам главы региона, которые приводит пресс-служба правительства, строительство школы было намечено на 2022 год. Если бы не пандемия коронавируса, из-за которой средства пришлось перераспределить, деньги на 2020-21 годы из федерального бюджета поступили бы уже весной.
В то же время Любимов отметил, что в правительстве рассчитывают, что в ближайшее время деньги «поступят на начало строительства этого важного объекта».
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