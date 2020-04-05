Life назвал причину массового убийства в Елатьме

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Подозреваемый в убийстве пяти человек в посёлке Елатьма рассказал, что начал стрелять из-за того, что компания разбудила его ребёнка. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Life.

По данным СМИ, задержанный рассказал, что сделал молодым людям замечание после того, как из-за шума проснулся ребёнок. Из-за этого произошёл конфликт, завершившийся стрельбой.

На допросе стрелок рассказал, что убил трёх человек в подъезде, а вот об убийстве ещё двоих на улице не помнит. Во время стрельбы его жена была в ванной.

Полицию на место ЧП вызвал сосед. Сам стрелок некоторое время скрывался и был задержан через несколько часов.