Life назвал причину массового убийства в Елатьме

7info
Культура

Рязанский театр кукол проведёт онлайн-трансляцию спектакля «Демон»

Во вторник, 31 марта, в 19.00 Рязанский театр кукол проведёт онлайн-трансляцию спектакля «Демон». Это сценическая фантазия по одноименной поэме...
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанский завод «Доширак» увеличил объёмы выпуска продукции

Работа предприятий сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Рязанской области продолжается в прежнем режиме. Рязанский завод корейской компании «Доширак»,...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области приостановлен капремонт

В Рязанской области приостановлены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Ограничения касаются работ на внутридомовых инженерных сетях. Это позволит не допустить нарушения...
Узнать больше
Новости Рязани

Эпидемиолог рассказала рязанцам, как избежать заражения коронавирусом

Врач-эпидемиолог высшей категории поликлиники №4 города Рязани Евгения Артамонова рассказала, что нужно делать в условиях коронавируса.
Узнать больше
Новости Рязани

Волонтёры ОНФ помогают пожилым людям с покупкой продуктов и лекарств

Волонтёры Рязанского отделения ОНФ покупают продукты и лекарства для пожилых и маломобильных граждан. С 20 марта уже отработано свыше 50 заявок.
Узнать больше
-

Подозреваемый в убийстве пяти человек в посёлке Елатьма рассказал, что начал стрелять из-за того, что компания разбудила его ребёнка. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Life.

По данным СМИ, задержанный рассказал, что сделал молодым людям замечание после того, как из-за шума проснулся ребёнок. Из-за этого произошёл конфликт, завершившийся стрельбой. 

На допросе стрелок рассказал, что убил трёх человек в подъезде, а вот об убийстве ещё двоих на улице не помнит. Во время стрельбы его жена была в ванной.

Полицию на место ЧП вызвал сосед. Сам стрелок некоторое время скрывался и был задержан через несколько часов. 

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Life назвал причину массового убийства в Елатьме

Новости Рязани
Подозреваемый в убийстве пяти человек в посёлке Елатьма рассказал, что начал стрелять из-за того, что компания разбудила его ребёнка. Об этом со...
Узнать больше

Губернатор дал поручение в связи с инцидентом в Елатьме

Новости Рязани
Губернатор Николай Любимов получает всю информацию о ходе расследования убийства пятерых человек в посёлке Елатьма. Ситуация находится под контролем. Об этом сообщил...
Узнать больше

Появились новые данные о массовом убийстве в Елатьме

Новости Рязани
Во время стрельбы в посёлке Елатьма Касимовского района погибли молодые люди в возрасте от 22 до 31 года. Об этом сообщает Life.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новая информация о коронавирусе в Рязанской области от оперативной группы

Коронавирус Рязань
По состоянию на 08.30 воскресенья, 5 апреля, в Рязанской области официально подтверждены 12 случаев коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 
Узнать больше

Опубликовано видео с места массового убийства в Рязанской области

Видео
Напомним, жертвами мужчины 1988 года рождения стали пять человек. ЧП произошло в субботу, 4 апреля, около 10 часов вечера.
Узнать больше

Главврач Рязанской ОКБ ответит на вопросы в прямом эфире

Новости Рязани
В воскресенье, 5 апреля, выйдет в эфир Первый антивирусный интернет-проект от компании Paprico.ru #УНАСВСЕДОМА.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

#МЫожидаемКВН

Акценты
В четверг, 2 апреля, в 19.00 во Дворце молодёжи города Рязани должно было состояться торжественное открытие 21-го сезона Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Тульской области мужчина открыл стрельбу по охотникам и правоохранителям

Губернатор дал поручение в связи с инцидентом в Елатьме

Появились новые данные о массовом убийстве в Елатьме