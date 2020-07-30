Карта фестиваля «Арт-Парк» в Рязани

В субботу, 1 августа, в рамках празднования Дня города, в ЦПКиО в Рязани пройдёт фестиваль «Арт-Парк».

Организаторы приготовили для жителей и гостей города несколько площадок разнообразной тематики. В том числе, на фестивале будет и площадка РИА «7 новостей». На ней мы будем рассказывать о проекте «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики».

Предлагаем вашему вниманию карту площадок, а также памятки для участков, предоставленные организаторами фестиваля компанией Paprico.ru