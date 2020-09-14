Избирком опубликовал уточнённые результаты выборов в Рязанскую областную Думу

Избирательная комиссия Рязанской области опубликовала предварительные результаты выборов в Рязанскую областную Думу. Это данные после подсчёта всех избирательных бюллетеней. Официальные итоги выборов будут подведены после подписания необходимых документов.

Явка на выборах в этот раз составила 32,48%.

По партийным спискам результаты следующие:

«Единая Россия» – 47,68%

«ЛДПР» – 11,99%

«КПРФ» – 9,08%

«За правду» – 6,93%

«Новые люди» – 5,72%

«Справедливая Россия» – 5,70%

«Партия пенсионеров» – 5,36%

«Коммунисты России» – 4,08%

«Партия Роста» – 0,87%

«Партия прямой демократии» – 0,32%

Данные по одномандатным округам распределились следующим образом:

№1 — Николай Игнатов «Единая Россия» (65,26%);

№2 — Петр Алабин «Единая Россия» (61,92%);

№3 — Владимир Сидоров «Единая Россия» (70,89%);

№4 — Михаил Хлопов «Единая Россия» (52,72%);

№5 — Сергей Гришков «Единая Россия» (56,13%);

№6 — Александр Глазунов «Единая Россия» (42,59%);

№7 — Аркадий Фомин «Единая Россия» (69,94%);

№8 — Владимир Рожков «Единая Россия» (66,14%);

№9 — Владимир Материкин «Единая Россия» (71,64%);

№10 — Станислав Подоль «Единая Россия» (68, 94%);

№11— Владислав Сафронов «Единая Россия» (54,34%);

№12 — Игорь Мурог «Единая Россия» (23,94%);

№13 — Татьяна Гусева «Единая Россия» (42,59%);

№14 — Александр Жукаев «Единая Россия» (39,56%);

№15 — Михаил Агапкин «Единая Россия» (43,01%);

№16 — Александр Ачалов «Единая Россия» (40,80%);

№17 — Андрей Глазунов «Единая Россия» (40,40%);

№18 — Игорь Трубицын «Справедливая Россия» (69,89%);

№19 — Александр Шевырев «Единая Россия» (53,89%);

№20 — Сергей Пупков «Справедливая Россия» (38,34%).