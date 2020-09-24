На утром четверга, 24 сентября, в Рязанской области из-за новых случаев коронавируса частично приостановлен учебный процесс в 34-х образовательных учреждениях. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Речь идёт о 6 детских садах, 20 школах, 5 средних специальных учебных заведениях и трёх вузах.

Напомним, некоторые классы могут быть отправлены на карантин, также как и учебные группы вузов и группы в детских садах. Ранее сообщалось о числе таких случаев в школах и детсадах Рязани.