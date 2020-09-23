В Рязани отправили на карантин 82 школьных класса – СМИ

По состоянию на среду, 23 сентября, в Рязани отправили на карантин из-за ОРВИ учеников 82 классов. Об этом, со ссылкой на городскую администрацию, сообщает «Новая газета».

Карантин введён в 29 школах города. Их номера не уточняются.

Также сообщается, что из-за коронавируса в 9 школах на карантин отправили 10 классов. Кроме того, по той же причине в двух детских садах закрыты две группы.

Напомним также, что ранее Роспотребнадзор сообщил, что грипп в Рязанской области пока не регистрируется. Уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога.