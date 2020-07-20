Из-за коронавируса под наблюдением врачей остаются 2107 рязанцев

В Рязанской области зарегистрирован 5921 случай заболевания COVID-19. Такие данные в понедельник, 20 июля, опубликовала оперативная группа правительства Рязанской области.

На сегодняшний день известно о 16182 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактировавших с больными.

Под наблюдением врачей остаются 2107 человек. 14075 граждан уже обследованы. Они здоровы.