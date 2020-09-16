Игроки БК «Рязань» выступят на Кубке России по стритболу

18-19 сентября в Спортивном центре «Территория мяча» Москвы состоится Кубок России 2020 по стритболу или как стало модно называть эту популярную разновидность игры с мячом – баскетболу 3х3. Побороться за главный приз готовятся две рязанские команды. Об этом сообщила пресс-служба БК «Рязань».

От Рязани в столице сыграют –

«ЕСЕНИН»: Руслан Агафонов, Алексей Гущин, Роман Хамитов и Дмитрий Князев;

«Единство»: Илья Бойков, Сергей Стерлигов, Павел Фролов и Сергей Циганов.

Отметим, что в «ЕСЕНИНе» собрались представители БК «Рязань», которому там же, в Москве, менее чем через месяц играть Финал Первенства России 2019/2020 по классическому баскетболу – как бывшие (Агафонов, Гущин), так и действующие (Хамитов, Князев).

Всего в Кубке России примут участие 54 команды – 18 женских и 36 мужских.

В пятницу, 18 сентября, начало матчей в 10.00, в субботу, 19 сентября, в 11.00.