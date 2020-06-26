Губернатор проголосовал по поправкам в Конституцию

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В четверг, 25 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов проголосовал по поправкам в Конституцию РФ.

Вместе с женой и дочерью губернатор проголосовал в лицее № 4 города Рязани.

Глава региона заявил, что поддерживает предлагаемые изменения в основной закон страны. Поправки он назвал своевременными и значимыми.

– Очень важны пункты, затрагивающие тему социальной защиты, защиты детства. Впервые на уровень Конституции поднимается такой вопрос, как индексация пенсий, вопрос о минимальной заработной плате не ниже прожиточного минимума. Огромную значимость также имеют положения, касающиеся нашего исторического прошлого, нерушимости границ, – подчеркнул Любимов и призвал всех проголосовать так, как им подсказывают разум и сердце.