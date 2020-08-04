Губернатор Любимов обратится к рязанцам по ситуации с коронавирусом

В среду, 5 августа, губернатор Николай Любимов должен выступить с обращением к рязанцам по поводу ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

– Завтра планируется обращение губернатора по ситуации с коронавирусом в регионе, – говорится в сообщении опергруппы.

Напомним, сейчас в Рязани и области действует третий этап снятия ограничений от коронавируса. В регионе работают магазины, кафе и рестораны, дежурные группы в детских садах. В то же время не отменён масочный режим и режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Отметим также, что в некоторых регионах России пришлось возвращать запреты после увеличения числа случаев заболевания COVID-19.