Главврач Рязанского кардиодиспансера рассказал об особенностях помощи пациентам в период пандемии

За период пандемии высокотехнологичную помощь в кардиодиспансере получили 320 рязанцев. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.
235 пациентам проведено стентирование коронарных артерий, 85 поставлены электрокардиостимуляторы.
— Оказание высокотехнологичной помощи в период распространения коронавирусной инфекции имеет ряд особенностей, — рассказал главный врач кардиодиспансера Александр Данилов. — В ряде случаев у пациента развивается сильно выраженный тромбоз коронарных сосудов, отмечается высокая температура. Таким больным эндоваскулярное вмешательство на коронарных артериях не показано. Им проводится тромболизис (введение специальных препаратов, быстро растворяющих тромбы — ред.).
Всего с марта 2020 года по настоящее время в региональном кардиодиспансере пролечено 1560 пациентов. Они были госпитализированы по экстренным и неотложным показаниям с инфарктом миокарда, жизнеугрожающими нарушениями ритма, острой сердечно-сосудистой недостаточностью.
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