Главврач ОКБ рассказал о рязанце, ведущем борьбу с онкологией

– Победить рак можно только, если пациент этого хочет, – написал Хубезов. – Примером отважной борьбы с онкологией служит Алексей Васильевич – пациент онкологического отделения.⠀

Случай Алексея Васильевича сложный и неординарный. Он проходил химиотерапию по поводу рака крови, когда у него диагностировали онкологический процесс в органах малого таза.

Ситуация осложнялась тем, что пациент страдает хронической обструктивной болезнью легких. При таком заболевании опасно проводить операции – сложно «раздышать» человека после наркоза.⠀

Но жажда жизни пациента и большая команда врачей нашей больницы оказались сильнее всех сложностей.⠀

Классная работа каждого обеспечила положительный исход для Алексея Васильевича.⠀

Во время операции, которая заключалась в удалении органов малого таза, с нами работали врачи-урологи, на «отлично» сработали анестезиологи. Следующий шаг был за реаниматологами – они выходили сложного пациента.⠀

В общей сложности Алексей Васильевич провел в ОКБ месяц. Теперь он идет на поправку. Впереди выписка, восстановление и химиотерапия.⠀

Но этот пациент настоящий боец, и не боится трудностей. Говорит, что как только окажется дома, выздоровление пойдет быстрее.