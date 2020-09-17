Фразы раздражители и сколько в день рязанцы тратят времени на смартфон

16 сентября представители Tele2 рассказали журналистам о результатах пятилетней работы контактных центров, которые обслуживает жителей нашей области. Офисы расположены в Саранске и Иркутске, но ежедневно на связи с нами – сотни сотрудников, которые помогают настроить интернет, разобраться в услугах или поменять тариф.

Контактные центры оператора круглосуточно обслуживают абонентов по телефону, в соц сетях и мессенджерах. Конечно же, и здесь применяют другие правила: стараются говорить на одном языке с клиентами, – уместные шутки, искренний интерес к жизни абонента, приятный комплимент, рассказ о своем опыте – делают ближе к абоненту и позволяют ему чувствовать себя комфортно! Об этом красноречиво говорят результаты: около 98% всех поступивших вопросов от абонентов сотрудники решают на первой линии. То есть не будет этих изнуряющих «Подождите, я переключу вас на другого сотрудника» или раздражающего слова «секундочку», которое означает вовсе не этот промежуток времени.

— Мы общаемся с нашими клиентами так, как хотели бы, чтобы общались с нами. Наши операторы всегда адаптируются под человека, который обратился с проблемой. С молодежью мы будем разговаривать на одном языке, а с пожилыми людьми — на другом, — рассказывает Николай Белогубец, директор по управлению продажами и клиентским сервисом.

Кстати, да: в компании провели опрос и выявили все слова-раздражители, которые более всего не нравятся абонентам. И сегодня их не скажет вам ни один сотрудник. А в офисе царит очень дружественная атмосфера, которую поддерживают яркие плакаты с фото лучших сотрудников и фразами вроде: «Служба поддержки не радует? Звони в Tele2».

— Главным показателем действенности этого подхода к обучению являются не цифры, а реальные поступки наших сотрудников. Во время пандемии, когда все мы переживали непростые времена, наши ребята приходили на помощь тем, кто в этом нуждался: школьникам,которым нужна была помощь с уроками, людям, застрявшим в других странах, пожилым людям,которые не могли о себе позаботиться. Наши ребята продолжают помогать и вне работы -каждый год мы поздравляем ветеранов войны, собираем подарки для центров социальной защиты, — отметила Елена Юрина, директор по дистанционному сервису.

В Tele2 отметили, что с начала пандемии абоненты стали больше проводить времени со смартфоном в руке. В среднем жители нашего региона проводят в приложениях и мобильных сервисах более 7 часов в день. Смартфон стал девайсом не только для общения, но и инструментом для работы, обучения, развлечений, управления финансами, шопинга,знакомств. Оператор быстро реагирует на потребности общества и сейчас через личный кабинет абоненты могут делать почти всё: от заказа такси и еды до проверки здоровья, и общения с государством. Все это делается для того, чтобы клиенту было удобно получить все необходимые услуги в одном месте.

— На фоне пандемии количество контента выросло — как образовательного, так и развлекательного. Для того, чтобы наши клиенты получали контент высокого качества, мы запустили сайт с бесплатным контентом «Дом Tele2», в котором собрали лучшие фильмы,вебинары и мастер-классы – на любой вкус. Так мы поддержали наших клиентов и создали уникальное виртуальное пространство, где каждый может чувствовать себя свободно и комфортно, абсолютно бесплатно, — сообщает Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2.