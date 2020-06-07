Воскресенье, 7 июня, 2020
24.4 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Ещё 73 рязанца заразились коронавирусом

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay
-

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о заражении коронавирусом. За сутки вирус подтвердился ещё у 73 рязанцев. 

По данным опергруппы, положительные тесты ещё 75 человек находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 подтвердился в Рязани и области уже у 4013 человек. Вместе с условно заражёнными под контролем врачей находятся 4088 рязанцев.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Ещё 73 рязанца заразились коронавирусом

Новости Рязани
Таким образом, с начала пандемии COVID-19 подтвердился в Рязани и области уже у 4013 человек. Вместе с условно заражёнными под контролем врачей находятся 4088 рязанцев.
Узнать больше

В Касимове выбросили на помойку запечатанную коробку с живыми котятами

Новости Рязани
В Касимове выбросили на помойку коробку с живыми котятами. Информация об этом появилась в группе Типичный Касимов НА САМОИЗОЛЯЦИИ.
Узнать больше

На улице Станкозаводской в Рязани автомобиль снёс столб

Новости Рязани
В ночь на воскресенье, 7 июня, в Рязани произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщает телеканал «Город».  Авария случилась рядом...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ещё 73 рязанца заразились коронавирусом

Новости Рязани
Таким образом, с начала пандемии COVID-19 подтвердился в Рязани и области уже у 4013 человек. Вместе с условно заражёнными под контролем врачей находятся 4088 рязанцев.
Узнать больше

Прилепин и Охлобыстин присоединились к субботнику в рязанском Есенин центре

Культура
Писатель Захар Прилепин и актёр Иван Охлобыстин приняли участие в субботнике рядом со зданием, в котором планируют разместить Есенин центр. Мероприятие прошло...
Узнать больше

В Рязани возобновили работу ярмарки выходного дня

Новости Рязани
В Рязани возобновили работу ярмарки выходного дня. В марте традиционные торговые площадки приостановили свою работу по распоряжению губернатора Николая Любимова. Первые ярмарки...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Ирина Маненкова – о театре, лингвистике, хореографии и пэчворке

Акценты
В четверг, 4 июня, гостем прямого эфира РИА "7 новостей" в Инстаграм стала актриса Рязанского областного музыкального театра Ирина Маненкова.
Узнать больше

5 фильмов, которые помогут пережить плохую погоду

Акценты
Наступившее лето пока что не радует теплом, зато щедро одаривает дождями. Пережить непогоду поможет тёплое кино. Представляем вам 5 фильмов, которые помогут...
Узнать больше

Всё о том, как будут сдавать ЕГЭ в Рязанской области

Акценты
Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина в прямом эфире рассказала о том, как в этом году будет проходить ЕГЭ....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+