Ещё 73 рязанца заразились коронавирусом

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о заражении коронавирусом. За сутки вирус подтвердился ещё у 73 рязанцев.

По данным опергруппы, положительные тесты ещё 75 человек находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 подтвердился в Рязани и области уже у 4013 человек. Вместе с условно заражёнными под контролем врачей находятся 4088 рязанцев.