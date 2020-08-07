Елена Сорокина продолжает осматривать ремонт во дворах Рязани

В четверг, 6 августа, глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела дворы, в которых идёт ремонт в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В объезде приняли участие представители управления благоустройства города и управления энергетики и ЖКХ.

Около дома 64 корп. 2 на Первомайском проспекте асфальтируют территорию и устанавливают ограждения. Елена Сорокина поручила решить все вопросы, которые задали местные жители.

Во дворе дома 21 на улице Станкозаводской работы завершены. Выявленные недостатки подрядчик устранит в ближайшее время.

– Пока подрядчик их не устранит, объект мы не примем и не произведем оплату по контракту, – подчеркнула Елена Сорокина.

Во дворе дома 31 корпус 1 на улице Бирюзова ремонт завершается. Здесь регулируют высоту крышек колодцев, укладывают асфальт и тротуарную плитку.