Елена Сорокина и Юлия Рокотянская поздравили ветерана с юбилеем

Во вторник, 15 сентября, мэр Рязани совместно с председателем рязанской городской думы Юлией Рокотянской поздравила ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием. Об этом Елена Сорокина сообщила на своей странице в Facebook.
Елена Сорокина отметила, что Дмитрий Черничкин почетный гражданин Рязани, жизнь которого является примеров для всех людей.
Дмитрий Черничкин награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина». Елена Сорокина и Юлия Рокотянская вручили ветерану почетный знак в честь 925-летия Рязани.
Партия «Новые люди», созданная всего полгода назад, по итогам прошедшего 13 сентября Единого дня голосования получила представителей во всех региональных парламентах. В том числе и в Рязанской областной Думе.
В пятницу, 11 сентября, в Рязанском информационном агентстве «7 новостей» состоялась встреча с организаторами Межрегиональной акции «Есенинский диктант».
- «Есенинский диктант» ежегодно объединяет учащихся средних...