Елена Сорокина и Юлия Рокотянская поздравили ветерана с юбилеем

Во вторник, 15 сентября, мэр Рязани совместно с председателем рязанской городской думы Юлией Рокотянской поздравила ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием. Об этом Елена Сорокина сообщила на своей странице в Facebook.

Елена Сорокина отметила, что Дмитрий Черничкин почетный гражданин Рязани, жизнь которого является примеров для всех людей.

— Свою юность он посвятил защите нашей страны, в 17 лет добровольцем ушел на фронт. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Венгрии, Австрии. Молодость и зрелость Дмитрий Алексеевич отдал труду, его трудовой стаж составляет 60 лет. Сейчас он щедро делится своей жизненной мудростью с нашей молодежью. Почти 20 лет он принимает участие в ветеранском движении, активно работает с призывниками, — комментирует Елена Сорокина.

Дмитрий Черничкин награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина». Елена Сорокина и Юлия Рокотянская вручили ветерану почетный знак в честь 925-летия Рязани.

— Благодаря таким людям, которые не жалея сил, отдают людям свой бесценный опыт, сохраняется связь поколений. Я пожелала Дмитрию Алексеевичу крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! — отметила мэр города.



