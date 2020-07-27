В понедельник, 27 июля, глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела территории Советского района.

Сорокина поручила привести в порядок территорию на месте снесённого дома на улице Затинной. Здесь вырос бурьян. Дальнейшее назначение территории глава администрации поручила обсудить вместе с местными жителями. Возможно, здесь появятся сквер или детская площадка.

На проезде Речников в районе дома №1 глава администрации обратила внимание на мусор вокруг контейнерной площадки. Такую ситуацию Елена Сорокина назвала неприемлемой Контрольно-аналитическому управлению поручено принять меры к управляющей организации. Рядом с домом 1Б на той же улице находится большая детская игровая площадка. Как отметила Елена Сорокина на своей странице на Фейсбуке, территория здесь чистая, но заросшая травой. В ближайшее время Дирекция благоустройства приведет ее в порядок.

– Городские территории должны быть ухоженные. На многих участках окос нужно производить несколько раз за сезон, – подчеркнула Елена Сорокина.