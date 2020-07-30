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Елена Сорокина осмотрела территории Октябрьского района

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина продолжает осмотр городских территорий. На улице Циолковского в районе дома №6 у контейнерной площадки разбросан мусор. Елена Сорокина поручила ликвидировать эту свалку и спилить дерево, находящееся в зоне линий электропередач.

На улице Тимуровцев, д. 9 скосили траву на детской площадке и убрали мусор в районе детской площадки. Префекту района Елена Сорокина поручила следить за территорией. Те же поручения были даны и в отношении территории на улице Советской армии в районе дома 28/7, и на улице Новоселов в районе дома 31А, и территории Дубовой рощи.

– Октябрьский район города динамично развивается, здесь много новостроек и активных жителей. В рамках проектов местных инициатив в районе появляются комфортные зоны отдыха и дворовые площадки – Мамин сквер, Вишневый сад, Таинственный остров счастья. По программе комфортной городской среды продолжается благоустройство территории сквера Скобелева. Впереди еще много работы и интересных проектов, которые вместе с жителями мы обязательно реализуем, – написала Елена Сорокина на своей странице в Фейсбуке.

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