Елена Сорокина осмотрела территории Октябрьского района

Глава администрации Рязани Елена Сорокина продолжает осмотр городских территорий. На улице Циолковского в районе дома №6 у контейнерной площадки разбросан мусор. Елена Сорокина поручила ликвидировать эту свалку и спилить дерево, находящееся в зоне линий электропередач.
На улице Тимуровцев, д. 9 скосили траву на детской площадке и убрали мусор в районе детской площадки. Префекту района Елена Сорокина поручила следить за территорией. Те же поручения были даны и в отношении территории на улице Советской армии в районе дома 28/7, и на улице Новоселов в районе дома 31А, и территории Дубовой рощи.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram