Елена Сорокина недовольна тем, как возводят пристройки к детсадам в Рязани

В Рязани завершается возведение пристроек к пяти детским садам. Теперь в них появится 400 дополнительных мест для юных рязанцев в возрасте с одного года до трех лет. В понедельник, 27 июля, пристройки осмотрела глава администрации Рязани Елена Сорокина. На своей странице в Фейсбук она отметила, что на модернизацию пищеблоков и прачечных из регионального бюджета выделено более 21 млн. рублей.

Елена Сорокина отметила, что крайне недовольна работой подрядчиков, ведущих ремонт в детских садах №22 и №108. Ремонт идет медленно, рабочих на объектах мало. И если руководитель организации, работающей в детском саду № 108 заверил, что примет меры для завершения работ в срок, то представитель подрядчика, ремонтирующего помещения в 22-м детском саду, на встречу не явился.

– Это или совершенно безответственное отношение к своим обязанностям, или руководителям стыдно за свою работу. Поэтому наша встреча состоится уже в здании администрации, совещание будет назначено на ближайшее время, – заявила Елена Сорокина.

Глава администрации подчеркнула, что с нерадивыми организациями будут расставаться и вносить их в список недобросовестных поставщиков.