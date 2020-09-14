Движение на мосту у цирка ограничат с 15 сентября

Со вторника, 15 сентября, в Рязани ограничат движение транспорта по мосту у цирка на улице Ленина. Об этом сообщает сайт администрации города.

Напомним, сейчас Астраханский мост через реку Лыбедь ремонтируется. Ранее со стороны Почтамта был закрыт для пешеходов тротуар. Теперь перекроют одну из полос для движения в сторону площади Театральной.

– На время ремонта будут установлены информационные щиты и знаки, – сообщается на сайте мэрии.

Менять схему движения общественного транспорта пока не будут. В дальнейшем это планируется. Администрация Рязани обещает сообщить информацию об изменениях дополнительно.