Два человека пострадали в ДТП на Московском шоссе в Рязани

В результате ДТП на Московском шоссе в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 2 июня, в 21.35 у дома №28 на Московском шоссе. Столкнулись «Лада Веста» под управлением 20-летнего жителя Рязани и «Лада Приора», за рулём которой находилась 31-летняя женщина.
В результате ДТП травмы получили пассажирки «Приоры» 25 и 28 лет. Пострадавших доставляли в больницу.
По факту аварии проводится проверка.
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