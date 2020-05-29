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Депутаты Рязанской гордумы помогают многодетным семьям

Вера Бочкова
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С начала распространения коронавирусной инфекции депутаты Рязанской городской Думы  помогают пожилым горожанам и многодетным семьям, находящимся на самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Депутат по округу № 10  Светлана Ворнакова в течение долгого времени шефствует над многодетной семьей Барановых. Депутат уже помогала собирать детей в школу, привозила подарки и игрушки. Сейчас в семье случилось несчастье — заболела младшая дочь. Светлана Ворнакова постоянно привозит для неё в больницу продукты, памперсы и игрушки.

Депутат Никита Усачев оказал помощь многодетной семье, воспитывающей  четырех несовершеннолетних детей. Депутат вручил им продукты первой необходимости и подарки для детей.

— Нам необходимо сплотиться и помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. В наших силах подарить им радость, проявить сочувствие и содействовать в решении проблем, — отметил он.

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