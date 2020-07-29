Депутаты областной Думы подвели итоги весенней сессии

Итоги весенней сессии подвели на заседании Рязанской областной Думы, которое состоялось в среду, 29 июля. По традиции оно началось с награждения. Глава регионального парламента Аркадий Фомин вручил ценный подарок старшему советнику юстиции Нине Сырокваше за многолетнее, плодотворное сотрудничество с областной Думой в сфере защиты прав и свобод граждан.
Говоря о законотворческой деятельности, он отметил, что за отчетный период проведено 11 заседаний, принято 55 законов и 280 постановлений.
Также он акцентировал внимание на законах по поддержке экономики и людей, потерявших заработок из-за ограничительных мер. Во исполнение задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным, по оказанию помощи семьям с детьми депутатами был оперативно принят закон, которым определены условия получения ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В рамках работы над бюджетом существенное финансирование выделено на борьбу с пандемией: средства пошли на оборудование для медорганизаций, выплаты врачам за работу с коронавирусными больными.
Кроме того, утвержден блок законов по поддержке малого и среднего бизнеса.
В экономическом блоке он выделил нормативные правовые акты, создающие привлекательные условия для инвесторов, организации новых производств. В социальном – остановился на законе «О прожиточном минимуме в Рязанской области», которым устанавливается так называемая сохранная норма. Это значит, что при сезонных колебаниях стоимости потребительской корзины прожиточный минимум не будет понижаться, а если он будет расти, то и социальные выплаты семьям с детьми увеличатся.
Областной Думой был поддержан федеральный закон о поправке к Конституции РФ.
В весеннюю сессию были проведены «правительственные часы», на которых рассматривались вопросы переселения граждан из аварийного жилья, капремонта многоквартирных домов, подготовки рабочих кадров, укрепления первичного звена медпомощи, безопасности автомобильных дорог, качества питьевой воды и эффективность мер поддержки малого и среднего предпринимательства.
Рабочая группа по реализации Послания Президента РФ выработала ряд предложений по увеличению мест в яслях и школах региона, организации бесплатного горячего питания учеников начальной школы.
Парламентарии принимали участие в мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: помогали в благоустройстве и восстановлении воинских захоронений, памятных мест, оказывали помощь ветеранам.
Завершая выступление, Аркадий Фомин подчеркнул, что работа депутатов продолжается в округах, региональном парламенте, ряд вопросов предстоит рассмотреть на комитетах и заседаниях Думы, поблагодарив коллег за совместную, эффективную деятельность.
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