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Депутаты областной Думы подвели итоги весенней сессии

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Итоги весенней сессии подвели на заседании Рязанской областной Думы, которое состоялось в среду, 29 июля. По традиции оно началось с награждения. Глава регионального парламента Аркадий Фомин вручил ценный подарок старшему советнику юстиции Нине Сырокваше за многолетнее, плодотворное сотрудничество с областной Думой в сфере защиты прав и свобод граждан.

Говоря о законотворческой деятельности, он отметил, что за отчетный период проведено 11 заседаний, принято 55 законов и 280 постановлений.

– Сессия проходила на фоне борьбы с пандемией, и нужно было оперативно реагировать на ситуацию, – рассказал Аркадий Фомин. – Спасибо всем депутатам, кто участвовал в организации волонтерской помощи, доставке продуктов и лекарств пожилым людям, приобретал средства защиты, компьютеры для школьников. Многие депутаты поддержали инициативу губернатора и перевели средства для врачей и медперсонала. И сегодня мы еще раз адресуем слова благодарности медработникам, которые продолжают бороться за жизни и здоровье жителей области.

Также он акцентировал внимание на законах по поддержке экономики и людей, потерявших заработок из-за ограничительных мер. Во исполнение задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным, по оказанию помощи семьям с детьми депутатами был оперативно принят закон, которым определены условия получения ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

– На 170 млн. рублей увеличены бюджетные расходы для софинансирования федеральных средств на эти цели. В результате сегодня такую выплату получают более 8 тысяч семей. Это 10 тысяч детей, – привел данные председатель областной Думы.

В рамках работы над бюджетом существенное финансирование выделено на борьбу с пандемией: средства пошли на оборудование для медорганизаций, выплаты врачам за работу с коронавирусными больными.

Кроме того, утвержден блок законов по поддержке малого и среднего бизнеса.

– Предприятиям, пострадавшим из-за пандемии, предоставлены налоговые льготы и преференции. Было предусмотрено освобождение от арендных платежей арендаторов госимущества Рязанской области. Постоянно расширяется перечень пострадавших отраслей экономики, которые могут рассчитывать на господдержку, – сказал Аркадий Фомин.

В экономическом блоке он выделил нормативные правовые акты, создающие привлекательные условия для инвесторов, организации новых производств. В социальном – остановился на законе «О прожиточном минимуме в Рязанской области», которым устанавливается так называемая сохранная норма. Это значит, что при сезонных колебаниях стоимости потребительской корзины прожиточный минимум не будет понижаться, а если он будет расти, то и социальные выплаты семьям с детьми увеличатся.

Областной Думой был поддержан федеральный закон о поправке к Конституции РФ.

– Изменения направлены на повышение качества жизни и благосостояния людей, развития страны в целом. В ходе общероссийского голосования, которое состоялось 1 июля, россияне одобрили предложенные поправки, и Рязанская областная Дума начала работу по приведению регионального законодательства в соответствие с новой Конституцией, – пояснил Аркадий Фомин.

В весеннюю сессию были проведены «правительственные часы», на которых рассматривались вопросы переселения граждан из аварийного жилья, капремонта многоквартирных домов, подготовки рабочих кадров, укрепления первичного звена медпомощи, безопасности автомобильных дорог, качества питьевой воды и эффективность мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

Рабочая группа по реализации Послания Президента РФ выработала ряд предложений по увеличению мест в яслях и школах региона, организации бесплатного горячего питания учеников начальной школы.

Парламентарии принимали участие в мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: помогали в благоустройстве и восстановлении воинских захоронений, памятных мест, оказывали помощь ветеранам.

Завершая выступление, Аркадий Фомин подчеркнул, что работа депутатов продолжается в округах, региональном парламенте, ряд вопросов предстоит рассмотреть на комитетах и заседаниях Думы, поблагодарив коллег за совместную, эффективную деятельность.

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