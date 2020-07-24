Дело Сергея Карабасова направлено в суд

Дело бывшего и.о. главы администрации Рязани направлено в суд. Напомним, его обвиняют в растрате городского бюджета. Такие же обвинения предъявлены бывшему начальнику управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани Игорю Ковалеву и генеральному директору ООО «Уютный двор62» Михаилу Пузанову.

По данным следствия, в 2018 году правление энергетики и ЖКХ администрации города Рязани и ООО «Уютный двор62» заключили муниципальный контракт на строительство спортивной площадки. Работы так и не были произведены, но Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки. В результате Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.