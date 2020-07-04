Число заражённых COVID-19 в одном из районов Рязани приближается к тысяче

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Администрация Рязани обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

На 15 часов субботы, 4 июля, в регионе зарегистрированы 5 тыс 394 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани проживают 2 тыс 804 заболевших.

Самым «заражённым» районом Рязани остаётся Московский, где на данный момент зарегистрировано 954 случая коронавируса. На втором месте по числу заболевших Октябрьский район Рязани – 798 человек. Далее идут Железнодорожный (636 человек) и Советский район города (416 человек).