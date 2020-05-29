Аркадий Фомин проконтролировал строительство обелиска в Путятинском районе

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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин проконтролировал ход строительства обелиска, который возводится по программе поддержки местных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Памятник будет представлять собой четыре гранитные доски с фамилиями погибших и стелу. Основание для постамента уже готово, открытие запланировано на 24 июня.

– Вместе мы проделали большую работу, собирали данные о погибших. Особая благодарность инициативной группе и всем жителям, – пояснила глава Большеекатериновского поселения Мария Телкова. – Надеемся, что наш обелиск порадует сельчан, и у нас появится место, куда можно будет прийти, привести детей, возложить цветы и вспомнить о тех, кто не вернулся домой.

– Дело нужное и хорошее. Радует то, что люди поддерживают такие начинания, что они обсуждаются коллективно. Особенно значимо, что обелиск построят в год 75-летия Великой Победы, – отметил глава регионального парламента.

Жители также хотят благоустроить прилегающую к обелиску территорию, высадить по периметру участка низкорослые туи, организовать освещение. Аркадий Фомин вместе с главой администрации Путятинского района Валерием Рябковым пообещали карауловцам помочь с уличными светильниками на солнечных батареях.

В завершение встречи председатель облдумы вручил главе поселения дезинфицирующие средства для передачи их волонтерам и в фельдшерско-акушерские пункты.