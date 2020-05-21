Администрация Рязани прокомментировала работы на месте бывшей синагоги

Собственник участка, где находится бывшее здание синагоги, не получал разрешение на строительство. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Напомним, в среду, 20 мая, рабочие, находящиеся на участке, сообщили корреспонденту РИА «7 новостей», что там вновь будут строить синагогу.
Участок находится на улице Праволыбедской, напротив Центрального рынка и стадиона «Спартак». Ранее там располагалась синагога, сейчас от здания остались одни развалины. Долгое время этот участок земли находился в запустении. Сейчас его расчищают.
В пресс-службе мэрии рассказали, что собственник проводит расчистку территории и опиловку аварийных деревьев.
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