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Администрация Рязани прокомментировала работы на месте бывшей синагоги

7info
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Собственник участка, где находится бывшее здание синагоги, не получал разрешение на строительство. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. 

Напомним, в среду, 20 мая, рабочие, находящиеся на участке, сообщили корреспонденту РИА «7 новостей», что там вновь будут строить синагогу. 

Участок находится на улице Праволыбедской, напротив Центрального рынка и стадиона «Спартак». Ранее там располагалась синагога, сейчас от здания остались одни развалины. Долгое время этот участок земли находился в запустении. Сейчас его расчищают.

В пресс-службе мэрии рассказали, что собственник проводит расчистку территории и опиловку аварийных деревьев. 

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